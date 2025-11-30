Головна Скотч Шоу-біз
Макс Барських повертається в Київ. Чому концерт 13 грудня – особливий

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Суперзірка повертається у Київ. Макс Барських анонсував концерт у «Палаці спорту»

Після масштабного європейського туру Макс Барських повертається в Україну з особливою місією – відкрити різдвяну частину свого туру великим сольним концертом у столиці. Уже 13 грудня 2025 року Київ наповниться святковою атмосферою й живою енергією музики: у Палаці спорту відбудеться зимове шоу артиста, яке стало невід’ємною традицією для співака та його численних прихильників.

Цього вечора сцена перетвориться на простір, де музика говоритиме голосніше за слова. Барських готує оновлену програму, що поєднає найвідоміші хіти, англомовні треки та прем’єрні виконання композицій з нового мініальбому «Місто дощів», які вперше прозвучать наживо зі сцени Палацу спорту.

«Кожна пісня для мене – це історія, а концерт – момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а чисту магію, яку вони відчуватимуть ще довго після фінальних акордів. Це буде наша традиційна передріздвяна зустріч, якій ми не зраджуємо вже багато років поспіль», – зазначив артист.

Великий сольний концерт Макса Барських відбудеться 13 грудня у київському Палаці спорту.

Для Макса Барських це не просто концерт, а передріздвяна традиція – можливість подякувати фанам та зібратись разом перед новорічними святами.

Програма обіцяє бути насиченою: акустичні хіти, танцювальні треки, англомовні пісні, живе виконання нових композицій із мініальбому «Місто дощів».

Це також можливість для фанів відчути новий етап розвитку артиста – з огляду на його прагнення до міжнародного вектору, змін у звучанні й образі.

Макс Барських

Макс Барських народився 8 березня 1990 року в Херсоні. В цьому році співак відсвяткував ювілей – 35-річчя. Після переїзду до Києва закінчив Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, де здобував освіту в галузі вокалу.

Свій шлях до популярності розпочав у 2008 році – брав участь у талант-шоу «Фабрика зірок-2», після чого активно працював, як сольний артист.

У 2010 році Барських отримав відзнаку MTV Europe Music Award у номинації «Кращий український виконавець».

За роки кар’єри він став одним із найвідоміших поп-артистів України і пострадянського простору, відомий своїм поєднанням поп-музики з візуально амбітними кліпами та шоу.

