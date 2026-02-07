Куди сходити у Києві протягом тижня 9-15 лютого: перелік культурних подій

Виставковий проєкт «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени» у Музеї видатних діячів української культури

У Київській картинній галереї відкрилася виставка з циклу «Віч-на-віч», присвяченого знаковим постатям образотворчого мистецтва XIX – початку ХХ століття

Цього тижня кияни та гості міста зможуть відвідати очікувану театральну прем’єру за бестселером «Я бачу, вас цікавить пітьма», почути ексклюзивну акустику від Жені Галича та побачити унікальні полотна Вільгельма Котарбінського. Також у програмі тижня – глибокі мистецькі проєкти про пам’ять у часи війни та стендап за участі зіркового гостя.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 9-15 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка з циклу «Віч-на-віч», присвяченого знаковим постатям образотворчого мистецтва XIX – початку ХХ століття, твори яких зберігаються в колекції музею. Нова експозиція представляє творчість видатного польсько-українського художника Вільгельма Котарбінського (1848–1921), який понад тридцять років жив і працював у Києві та відіграв важливу роль у розвитку української культури.

На виставці представлено сім робіт, серед яких знаменитий живописний твір майстра «Жертва Нілу», два ефектні панно, «Жінка з голубами» і «Жінка з глеком», створені художником для помешкання Богдана та Варвари Ханенків, віртуозна «Пісня ранку» та інші.

Виставка привертає увагу до постаті художника, що активно сприяв інтеграції національного та загальноєвропейського досвіду. Розписи Володимирського собору та київських заможних маєтків, здійснені митцем, увійшли до скарбниці національної культурної спадщини.

Важливим внеском Котарбінського в культурно-історичний ландшафт міста стала і його особиста участь у заснуванні Київського товариства художніх виставок і діяльності Київського товариства старожитностей та мистецтва.

Коли: з 7 лютого.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Де твоє смерте, жало!»

Ця виставка – спроба мистецької відповіді на запитання, яке сьогодні постає перед кожним українцем: як ми проживаємо смерть, як ми формуємо памʼять, як виглядає святість у час війни?

У ній – особисте та загальнонаціональне, тілесне і духовне, героїчне й ніжне. Це проєкт про сучасних святих – молодих, красивих, живих і мертвих одночасно. Вони не ідеалізовані, а впізнавані. Їхні обличчя – з нашої дійсності. Їхній шлях – між світлом і темрявою. Вони – уособлення любові, що приймає на себе удар.

Назва «Де твоє, смерте, жало!» цитує біблійний контекст перемоги над смертю. Інша назва – «Ерос і Танатос» – апелює до глибинної природи людського досвіду, де лінія між коханням, життям і смертю стирається. Обидві назви говорять про одне: виставка – це не памʼятник, а діалог із вічністю через тіло часу.

Роман Селівачов працює на межі сакрального мистецтва, архаїки та сучасної ідентичності. Його образи – це архетипічні фігури, виведені на новий рівень: воїни, жінки, ангели, тіла, полум’я, знак, жест, колір. У роботах поєднано іконографічну традицію з елементами символізму, психоаналітичного мистецтва та авторського стилю.

Коли: 6 лютого – 29 березня.

Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул.Лаврська, 9.

Виставка «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени»

Тимчасова експозиція поетапно відкриває історію дружини Панаса Саксаганського через особисті деталі та фрагменти повсякденного життя. Вона дозволяє відчути витонченість її смаку, висвітлює творчі захоплення.

Головний задум виставки – показати жіночу субʼєктність як самодостатню цінність. Ця історія пропонує простір для особистого діалогу – з досвідом іншої жінки, з власними життєвими рішеннями, з відчуттям своєї причетності до потужної сили українського жіноцтва в цілому.

Коли: до 22 лютого.

Місце проведення: Музей видатних діячів української культури, Саксаганського, 93- 97.

Театри

Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Роман-бестселер військовослужбовця та письменника Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» отримав сценічне втілення, яке готується підкорити столицю та найбільші міста країни. У лютому 2026 року в київському МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться серія показів цієї вистави, створеної у копродукції незалежного «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької.

Психологічний трилер розповідає історію кримінального психолога Андрія Гайстера. За сюжетом головний герой вирушає у віддалене селище Буськів Сад, щоб розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки. Прибувши на місце, Андрій стикається з абсурдною та лякаючою реальністю: місцеві жителі демонструють цілковиту байдужість до долі дитини та не переймаються загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір. Більше того, Гайстер усвідомлює, що якісь невидимі сили перешкоджають усім спробам вибратися з цього проклятого місця. Це не просто детектив, а глибока історія про людську байдужість та морок, що живе всередині кожної душі.

Над виставою працював драматург Олексій Доричевський, який є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Свою роботу над п’єсою він завершував під час служби на Донеччині. Режисером виступив заслужений артист України Максим Голенко, який створив дві різні версії вистави – для камерної «Сцени 6» у Києві та великої сцени Театру Заньковецької у Львові.

Коли: 9-12 лютого, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Ковзанка»

Вистава про два покоління людей, які пройшли непросте випробування особливо гострою жагою, але так і не навчились жити зі своїм гарячим і некерованим серцем. А що як героїв порятує те, чого вони найбільше боялись?

Вистава про гру, море, дитячі травми і прості відповіді на складні питання. А ще про хвилі й кільку в томаті. Коли ти звик підкорювати хвилі й ловити вітер – що може бути страшнішим за нудьгу? Хіба що намагання її уникнути – будь-якими способами.

Всі герої нашої вистави - яскраві персонажі, які настільки звикли жити “на повну”, що сами себе загнали в глухий кут. Всі вони колись упіймали “ту саму” хвилю - й тепер живуть яскравою про нею пам'яттю.

Всі, як один, герої відмовляються вірити, що на зміну шторму приходить штиль, а вода, перетворившись на пару, рано чи пізно повернеться на землю і застигне. Тож, імовірно, хтось із персонажів навмисне уникатиме ковзанок, а хтось навпаки – приходитиме дивитись на іскристу кригу і в ній шукатиме нового драйву. Щоправда, одного дня – малозрозумілі для інших, але дуже цікаві – герої опиняться сам на сам із питанням: коли все пішло не так і як тепер все змінити?

Актори: заслужена артистка України Віталіна Біблів, Юрій Кулініч (актор Малого драматичного театру), Христя Люба, Інна Скорина-Калаба, Артем Пльондер, Дар'я Пльондер, Антон Соловейє

Коли:10 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Зіркові пристрасті»

«Шум за сценою» – найвідоміша комедія британського автора Майкла Фрейна, що сьогодні є дуже популярною як на європейській сцені, так і на Бродвеї. Група акторів із Лондона репетирує виставу, аби невдовзі вирушити в турне провінційними містечками. Кожен з них доклав зусиль до цього проекту і тепер щиро сподівається на успіх. І все дійсно могло би бути добре, але є одне «але»...

Митці – то люди настільки емоційні, що просто не в змозі втримати за кулісами особисті взаємини, котрі бурхливим потоком накривають і вщент руйнують і без того «крихку» виставу. Чи знайдеться вихід із ситуації, котра дійшла до повного комічного абсурду?

Для вас гратимуть:

Арам Арзуманян - актор театру та кіно, зірка серіалу «Скажене весілля»

Валентин Томусяк - актор театру та кіно, зірка серіалу «Нічого не трапляється двічі»

Віра Кобзар - актриса теату та кіно, зірка серіалів «Родичі», «Скажене весілля» та вистав «Вірні дружини», «Сильні слабкі жінки».

Григорій Бакланов – актор театру та кіно, серіал «Спіймати Кайдаша», актор Київського академічного театру на Печерську.

Ігор Рубашкін – заслужений артист України, актор Київського академічного театру на Печерську.

Катерина Варченко – актриса театру та кіно, зірка серіалу «Хазяйка», «Коло омани», зірка вистав «Сильні слабкі жінки», «Дівич-вечір», «Вірні дружини».

Олександр Ганноченко – народний артист України, актор театру та кіно, актор Київського національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

Оля Атанасова – актриса театру та кіно, зірка серіалу «Дві матері».

Світлана Золотько – народна артистка України, зірка вистав «Серцеїдки» та «Перших вісім побачень», актриса Київського академічного театру на Лівому березі Дніпра.

Коли: 13 лютого, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Концерти

Женя Галич. Акустика

Женя Галич - фронтмен рок-гурту O.Torvald та військовослужбовець. В цей вечір на вас чекає ексклюзивний акустичний концерт, під час якого співак виконає свої пісні. «Я казав, що знайшов баланс між військовою службою і творчістю. Зараз я - патріот своєї країни й людина, яка хоче зробити все для перемоги у всіх сенсах: військовому, культурному, політичному та соціальному», - сказав Жені Галич в одному з інтерв’ю.

За словами артиста, акустичний концерт дозволяє зазирнути в очі глядачам та розповісти їм історії, які стоять за піснями. Цей концерт буде відрізнятися від звичайних виступів O.Torvald. Замість музичного вибуху ви зустрінетесь з затишною атмосферою.

Коли: 12 лютого, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт Otoy

Концерт стане ретроспективою різних етапів творчості артиста. Глядачі почують наживо треки, що вже стали програмними для нової української музики. Виступ обіцяють перетворити на метафоричний простір, де буденні речі стають символами, а музика допомагає проговорити те, що болить, і те, що тримає.

Для багатьох Otoy став голосом свідомої молоді, його реп не прикрашає дійсність, а називає речі своїми іменами. Це музика без дистанції між артистом і залом – різка, чутлива та сучасна. На концерті звучатимуть пісні Otoy: «Енемі», «Побут новий», «Мій брат», «Околофронт», «Донецьк».

Коли: 13 лютого, 19:00.

Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Концерт Tayanna

Концерт Tayanna у Caribbean Club стане особливим подарунком для всіх шанувальників, адже у камерному форматі музика звучатиме максимально близько й щиро.

Цей вечір створений для тих, хто шукає тепла, близькості та щирих почуттів, які залишають приємний слід надовго. На концерті звучатимуть пісні Tayanna: «Два ліхтарі», «Як плакала вона», «Шкода», «Неба мало», «Фантастична жінка».

Коли: 15 лютого, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Стендапи

Шоу «Біографія»

Леґендарне шоу «Біографія» повертається. Запрошений гість – Тарас Цимбалюк

Обговорювати його життя та останні плітки будуть:

Славік Мартинюк

Вася Харизма

Діма Носов

Іван Казаркін

Коли: 9 лютого, 19:00.

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.

Стендап для «Не факт, що закоханих»

На глядачів чекають жарти і сміх – без зобовʼязань. За культурне дозвілля відповідатимуть стендап-коміки столиці:

Знає все про стосунки – Ануар Айяд

Не знає нічого про стосунки – Саша Шпек

Альфа-самець – Арсен Пучков

мікро-самець – Магамед Мурадов

Драма Квін – Ганна Кочегура

Програма 18+ – жарти виключно для дорослих.

Коли: 15 лютого, 19:30.

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.