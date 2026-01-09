Головна Київ Новини
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян

На лівому березі Києва після масованої атаки РФ введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення На правому березі продовжують діяти графіки. Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктуру столиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель людей.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

