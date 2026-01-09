У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян
На лівому березі Києва після масованої атаки РФ введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
«Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення На правому березі продовжують діяти графіки. Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктуру столиці», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель людей.
За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.
До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.
Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.
