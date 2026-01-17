Головна Київ Новини
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міські служби вийшли на фінішну пряму з підключення житлового сектору
фото: скріншот з відео

Мер Києва Віталій Кличко зранку 17 січня 2026 року відвідав один із опорних пунктів тепловиків, щоб подякувати бригадам.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що ситуація з опаленням у місті майже стабілізована. Станом на ранок суботи без теплопостачання залишаються лише близько 50 житлових будинків. Це значний прогрес, враховуючи, що після масованого удару російських окупантів по критичній інфраструктурі 9 січня «холодними» залишилися близько 6 000 багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віталія Кличка.

Віталій Кличко повідомив, що міські служби вийшли на фінішну пряму з підключення житлового сектору.

«Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня. Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами», – зазначив Кличко.

Як відомо, 15 січня, близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишалися без опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

«На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня). Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

Теги: Київ опалення Віталій Кличко

