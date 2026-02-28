Головна Київ Новини
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Цими вихідними у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема,  у суботу 28 лютого ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 1 березня ярмарки заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

У Департаменті зауважили, що у зв’язку з карантинними заходами тимчасово не проводитимуться ярмарки на вул. Новопирогівській, 25/2-29 у Голосіївському районі та на вул. Петра Калнишевського, 1-5 і вул. Йорданській, 1-9 – в Оболонському.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання цін на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах. Наразі українські виробники пропонують картоплю в межах 7-14 грн за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів партії. У середньому це на 17% більше, ніж тижнем раніше.

