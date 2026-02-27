Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:37 оголосили повітряну тривогу. О 23:55 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, на Сумщині російська терористична армія вбила чотирьох людей, ще двоє отримали поранення.

27 лютого 2026 року в Ямпільській громаді Шосткинського району близько 15:00 год ворог атакував трьома безпілотниками сільськогосподарське підприємство. З-під завалів дістали тіла директорки та бухгалтерки підприємства, ще одна співробітниця отримала поранення.