Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Кличко звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, зробити це

Народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій. Про це повідомляє «Главком».

Згодом президентка КАІ Ксенія Семенова підтвердила, що освітні заклади вже отримали відповідні рекомендації. Вона написана на своєму Тг-каналі: «Ми отримали наказ бути готовими. Поки не ясно. По університету. У нас є проблема по верхніх гуртожитках. Якщо буде від міста команда, будемо теж зливати. Тоді у мешканців три опції - поїхати додому, переїхати в нижні гуртожитки, купити зимовий спальник».

Громадська діячка Марія Берлінська назвала такий крок вимушеним, пояснюючи, що без нього труби полопають, що призведе до повного знищення системи. 

«Для нас це означає одне: вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах», – пише Берлінська. 

Активістка ставить під сумнів те, чи зможуть «Пункти Незламності» витримати навантаження, адже вони не розраховані на масове та тривале обслуговування громадян. Але рішення – є.

«В місті є школи та соціальні обʼєкти з індивідуальними тепловими пунктами. Там є тепло, – дає ідею Берлінська. – Ці приміщення можна і потрібно використовувати». 

Нагадаємо, за словами мера Києва, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

Теги: Київ обстріл опалення

