Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
фото: Київпастранс

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово призупинено

Через обстріли та складну ситуацію в енергосистемі Києва після чергових масованих атак ворога електротранспорт на лівому березі міста тимчасово не курсує. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Аби мінімізувати незручності для пасажирів, рух тролейбусів та трамваїв дублюється автобусним сполученням за наступними схемами:

Тролейбусні маршрути (замінено на автобуси):

  • 29тр – Дарницька площа - зал. станція «Зеніт»;
  • 30тр – вул. Милославська - вул. Кадетський Гай;
  • 31тр –вул. Милославська - станція метро «Лук'янівська»;
  • 37тр – вул. Милославська - станція метро «Лісова»;
  • 43тр – Кібцентр - Дарницька площа;
  • 47тр – вул. Милославська - станція метро «Мінська»;
  • 50кр – вул. Милославська - Дарницька площа;
  • 50тр – вул. Милославська - станція метро «Либідська».

Трамвайні маршрути (замінено на автобуси):

  • 22т – просп Воскресенський - ЗЗБК;
  • 27т – вул. Милославська - станція метро «Позняки»;
  • 28т – вул. Милославська - станція метро «Лісова»;
  • 29т – станція метро «Бориспільська» - станція метро «Лісова»;

«Київпастранс» також повідомляє про затримку тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 з причини відсутності напруги в контактній мережі.

Також затримується рух трамваїв №№ 1, 2 Михайлівська Борщагівка у зв'язку зі складними погодними умовами.

Затримується рух трамваїв №№ 14, 15 по бульв. В. Гавела з причини падіння гілки дерева на контактну мережу.

Раніше повідомлялося, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна». Інтервал руху – 4:40-5:00 хв. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях – без змін.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Теги: Київ громадський транспорт обстріл столиця

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
