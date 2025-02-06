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Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять
Критерії та допустима кількість заброньованих працівників може змінюватися у різних компаніях
фото з відкритих джерел

Роботу з бронюванням від мобілізації пропонують підприємства критичної інфраструктури та компанії, функціонування яких важливе для економіки

Під час повномасштабного вторгнення вакансії із можливістю бронювання від привозу стали дуже актуальними. В матеріалі РБК-Україна повідомляється, де знайти таку роботу та скільки за неї платитимуть.

Держслужбовці, працівники підприємств оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури, рятувальники ДСНС, освітяни, медики – мають право на відстрочку. Крім того, установи, які визнані критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення та необхідні для забезпечення потреб Сил оборони України, можуть бронювати працівників.

Критерії та допустима кількість заброньованих працівників може змінюватися у різних компаніях. Щоб отримати бронювання треба:

  • стояти на обліку в місцевому ТЦК та СП;
  • мати оновлені військово-облікові дані;
  • не перебувати у розшуку.

Де шукати роботу з бронюванням

За даними видання, 5 лютого на Work.ua налічувалося понад 6,5 тисяч вакансій із позначкою «з бронюванням працівників». В основному відстрочку від призову пропонують у категорії «Робочі спеціальності, виробництво» (2,2 тис. вакансій). А ще у галузі «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (840 вакансій) та у розділі «Будівництво, архітектура» (790 пропозицій роботи).

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 1
Фото: РБК-Україна

3,2 тис. пропозицій роботи з бронюванням розміщено на robota.ua. Найбільше їх у таких сферах:

  • виробництво, інженери, технології – 1004;
  • робочі спеціальності – 801;
  • торгівля – 561;
  • продажі, клієнт-менеджмент – 519;
  • логістика, митниця, склад – 420.

Яких спеціалістів шукають найчастіше та скільки платять

Більше всього вакансій з бронюванням у галузі «Робочі спеціальності та виробництво». Роботодавці шукають інженерів-технологів, токарів, електрогазозварювальників, операторів верстатів із ЧПК, слюсарів. Середня заробітна плата у цій сфері становить близько 24 тис. грн, але у різних компаніях можуть пропонувати різну оплату.

Наприклад, електрогазозварник на підприємстві у Луцьку з бронюванням може мати зарплату від 20,1 до 41,5 тис. грн.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 2
Фото: РБК-Україна

Технологу з добування нафти і газу на robota.ua пропонують зарплату від 42 тис. грн. Від кандидата вимагають мати вищу нафтогазову освіту, фахові знання та досвід роботи від 3 років.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 3
Фото: РБК-Україна

У Києві у вакансії вантажника на виробництво спецодягу для військових також є можливість бронювання. Зарплата близько 22-25 тис. грн., а в обов’язки входить: завантаження та вивантаження товару згідно з накладними, участь в інвентаризації.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 4
Фото: РБК-Україна

Із можливістю бронювання можна знайти роботу у компанії в галузі будівництва та ремонту автомобільних доріг. Зарплату пропонуватимуть від 25 тис. грн.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 5
Фото: РБК-Україна

У різних містах України шукають операторів продавців-касирів АЗК. У вакансії зазначають, що підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, тому бронює своїх працівників. Зарплата від 16 тис. грн + бонуси та премії.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 6
Фото: РБК-Україна

Компанії, які шукають водіїв транспортних засобів та експедиторів, також пропонують працювати із бронюванням.

Бронювання працівників в Україні: які професії затребувані та скільки платять фото 7
Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, кількість державних службовців в Україні скоротилася на 2% та 4,5 тис. посад. Про це пишуть на сайті Національного агентства України з питань державної служби. Повідомляється, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб. Кількість посад державної служби за штатним розписом склала 192 172. Кількість вакантних посад державної служби склала 31 167.

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Теги: Україна армія робота бронювання від мобілізації професії зарплата

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