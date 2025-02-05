Стало відомо, хто та коли очолить наступне засідання «Рамштайну»

Рустем Умєров повідомляв, що наступне засідання може відбутися цього місяця

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом «Рамштайн».

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Нагадаємо, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня після кількамісячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» може відбутися уже в лютому.