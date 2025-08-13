Головна Країна Суспільство
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав мільйонами свого сина
фото: Юрій Дрозд/Facebook

Юрій Дрозд обдарував свого нащадка столичною квартирою на 85 «квадратів»

Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю» фото 1
витяг із реєстру декларацій
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю» фото 2
витяг із реєстру декларацій

Як стало відомо «Главкому», квартира розміщена у новобудові на вулиці Борщагівська, 206 (Солом’янський район). У цьому будинку, наприклад, нині на продаж виставлено однокімнатну квартиру площею 54 кв. м за 3,45 млн грн.

За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав сина Олексія солідними сумами коштів. Зокрема, у 2021 році Юрій Дрозд подарував йому 3,5 млн грн, у 2023 році – 2,5 млн грн.

Як відомо, з 2022 році Олексій Дрозд працює у БЕБ. До цього був членом конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Туди його делегували депутати від фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Водночас антикорупційні організації висловили зауваження до його кандидатури.

Крім того, Дрозд-молодший є професором кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ.

За даними електронної декларації за 2024 рік, сукупний дохід Олексія Дрозда склав 1,6 млн грн. Готівкою він зберігав 3,7 млн грн і $55 тис; на банківських рахунках – 489 тис. грн і $1.

За інформацію руху ЧЕСНО, на місцевих виборах-2020 Юрій Дрозд обрався депутатом Кіровоградської обласної ради від президентської партії «Слуга народу». У політику прийшов із бізнесу (спеціалізується на сфері пожежної безпеки). До того працював позаштатним радником голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня (високопосадовець був викритий на хабарі у 1,8 млн грн), першим заступником начальника УМВС Кіровоградської області.

