У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Офіс генерального прокурора

Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень

Сьогодні, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Повідомляється, що посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції «Либідська» до станції «Теремки»  (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 КК України). Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима (ч. 4, 5 ст. 191 КК України). 

Прокурорами до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадових осіб від посад
Прокурорами до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадових осіб від посад
фото: Офіс генерального прокурора

Зокрема, підозри отримали:

  • керівник апарату КМДА та колишній директор КП «АТП КМДА»;
  • заступник директора Департаменту – начальник управління дорожньої інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;
  • начальник управління СКП «Київтелесервіс»;
  • директор та колишній бухгалтер ліцею у Деснянському районі;
  • посадовець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»;
  • посадовець Управління освіти Подільської РДА;
  • посадовець Управління освіти Дніпровської РДА;
  • посадовець Управління освіти Шеченківської РДА;
  • головний інженер КП ШЕУ Подільського району;
  • головний інженер КП ШЕУ Печерського району;
  • уповноважена особа з публічних закупівель КО «Муніципальна охорона»;
  • посадовець КП «УЗН Святошинського району»;
  • генеральна директорка Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»;
  • четверо фізичних осіб – підприємців, які постачали генератори для шкільних укриттів;
  • підприємець, який виконував функцію інженера технічного нагляду під час ремонту шкільних укриттів;
  • директор товариства, що постачало рослини комунальному підприємству.

Прокурорами до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадових осіб від посад.

Нагадаємо, що колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024 року. 

