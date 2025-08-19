Головна Київ Новини
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
фото: КМДА

Заходи проходитимуть з четверга до неділі. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах

Управління туризму та промоцій КМДА разом з Київським центром розвитку туризму підготували серію 12 безкоштовних екскурсій столицею. Заходи відбуватимуться з четверга по неділю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що екскурсії розроблені з урахуванням умов воєнного стану: у разі оголошення повітряної тривоги всі учасники зможуть швидко пройти до найближчого укриття. Крім того, одна з екскурсій буде адаптована для людей з порушеннями слуху – її супроводжуватиме перекладач жестової мови.

Місця збору груп вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Незалежність в особистостях», під час якої відвідувачі дізнаються про особистостей, які формували ідею незалежної України – від князя Ярослава Мудрого до Лесі Українки, Миколи Лисенка, Георгія Нарбута та інших діячів культури. А також відкриють маловідомі історії вулиці Ярославів Вал, пов’язані не лише з Україною, а й з боротьбою за свободу інших народів.

Екскурсія «Шляхами українського права», учасники якої довідаються, як студенти писали правові акти, який найбільший успіх Центральної Ради на міжнародній арені та як перекладач Біблії розробляв церковну реформу.

Екскурсія «Таємниці града Володимира», під час якої можна дізнатися про розбудову Києва та будівництво оборонних споруд князем Володимиром, а також про зведення першого кам’яного храму Київської держави — Десятинної церкви.

Екскурсія «Шляхами становлення Незалежності України», де можна буде ознайомитися з історією становлення України як вільної держави, місцями, що пов’язують нас із цими історичними подіями, та з життєписами особистостей, які відіграли ключову роль у її становленні та боротьбі за Незалежність.

  • 22 серпня, п’ятниця, 11:00 (адаптована для людей із порушеннями слуху). Реєстрація за посиланням.
  • 23 серпня, субота, 11:00. Реєстрація за посиланням.
  • 24 серпня, неділя, 11:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Шлях української державності», під час якої можна буде почути розповідь про боротьбу за українську державність часів Гетьманщини, дізнатися про державні утворення України, які засновувалися століття тому, ознайомитися з історією проголошення Незалежності України та боротьби за її майбутнє в новітній історії.

Реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.

