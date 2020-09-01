Вранці 1 вересня столицю скували затори на дорогах (карта)



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Затори в Києві станом на ранок 1 вересня

Із початком нового навчального року на дорогах Києва побільшало автомобілів

Станом на 8 годину ранку вівторка, 1 вересня, у Києві спостерігаються затори на більшості доріг. Про це свідчать дані Google Maps.

Серйозно ускладнено рух транспорту на мосту Патона, Дарницькому і Південному мостах, на частині Північного мосту у напрямку правого берега.

У заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Степана Бандери, вул. Олени Теліги, вулиця Богатирська, вул. Новокостянтинівська та ін.

Ускладнено рух у центрі Києва, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вул. Льва Толстого, вулиці Великій Васильківській та ін.

Нагадаємо, сьогодні у столичних школах і вузах розпочинається новий навчальний рік.

Заклади освіти столиці починають новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

Як повідомлялося, МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.