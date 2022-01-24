Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)

Лікарі були доставлені до Києва для проведення операцій

Державна служба надзвичайних ситуації оперативно доправила до Києва літаком лікарів та донорські органи з Івано-Франківська. Про це повідомили у столичному Головному управлінні ДСНС України.

За добу до цього київські лікарі-трансплантологи літаком були доставлені до Івано-Франківська для вилучення донорських органів.

«23 січня на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я медичний літак ДСНС України залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у неділю на світанку екіпаж літака спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій.

Після чого, за деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці.

Нагадаємо, у Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце.