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    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)

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    Бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва - Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)
    Бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва
    фото: з відкритих джерел

    Лікарі були доставлені до Києва для проведення операцій

    Державна служба надзвичайних ситуації оперативно доправила до Києва літаком лікарів та донорські органи з Івано-Франківська. Про це повідомили у столичному Головному управлінні ДСНС України.

    За добу до цього київські лікарі-трансплантологи літаком були доставлені до Івано-Франківська для вилучення донорських органів.

    «23 січня на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я медичний літак ДСНС України залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону», – йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що у неділю на світанку екіпаж літака спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій.

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    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)
    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)
    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)
    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)

    Після чого, за деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці.

    Нагадаємо, у Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце.

    Теги: державна служба ДСНС лікар літак
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    Літак ДСНС доправив до Києва донорські органи з Івано-Франківська (фото, відео)