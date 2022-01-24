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    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)

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    Ймовірною причиною пожежі став вибух неоригінальної зарядка до смартфона - Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)
    Ймовірною причиною пожежі став вибух неоригінальної зарядка до смартфона
    фото: ЖК «Новомостицько-Замковецький»/ Facebook

    Пожежу вдалося ліквідувати завдяки автомобільним вогнегасникам місцевих мешканців

    У Подільському районі столиці сталася пожежа, але рятувальники не змогли дістатися через автівки місцевих мешканців. Про це повідомили у групі ЖК «Новомостицько-Замковецький» у Facebook.

    Пожежа сталася у квартирі в багатоповерхівці на вулиці Сергія Данченка, 28-А у Подільському районі. У повідомленні зазначили, рятувальники не змогли проїхати до будинку через автівки місцевих мешканців та антипаркувальні стовпчики.

    «Пожежна машина не змогла проїхати до будинку. Можливо, причиною тому стали припарковані авто, а може, антипаркувальні стовпчики. Факт у тому, що проїзди вузькі, й багато поворотів, в яких пожежному автомобілю не протиснутися так, щоб нікого не зачепити», – зазначив автор допису Сергій Борисович.

    Автор допису зауважив, що ймовірною причиною пожежі став вибух неоригінальної зарядка до смартфона. Після цього зайнялася натяжна стеля.

    «Іноземці, які мешкають у квартирі, в цей час спали, а коли прокинулися були шоковані тим, що відбувається, але розбудили всіх сусідів. Дим був дуже їдкий і токсичний, я не зміг зайти в приміщення. Іноземці падали непритомні, виходячи з приміщення. Одного забрала швидка. Ще одному було погано, але він відмовився від допомоги. Я після хвилини, проведеної поряд з квартирою, відчуваю себе, як після наркотиків», – пояснив один з місцевих жителів.

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    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)
    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)
    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)
    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)

    Пожежу вдалося ліквідувати завдяки автомобільним вогнегасникам місцевих мешканців. Коментарів від ДСНС Києва щодо цього інциденту поки що не надходило.

    Нагадаємо, внаслідок нічної пожежі у Києві загинуло двоє людей.

    До слова, кількома днями раніше у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

    Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники
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    Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)