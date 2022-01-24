Столичні рятувальники не змогли дістатися пожежі через припарковані авто (фото)

Пожежу вдалося ліквідувати завдяки автомобільним вогнегасникам місцевих мешканців

У Подільському районі столиці сталася пожежа, але рятувальники не змогли дістатися через автівки місцевих мешканців. Про це повідомили у групі ЖК «Новомостицько-Замковецький» у Facebook.

Пожежа сталася у квартирі в багатоповерхівці на вулиці Сергія Данченка, 28-А у Подільському районі. У повідомленні зазначили, рятувальники не змогли проїхати до будинку через автівки місцевих мешканців та антипаркувальні стовпчики.

«Пожежна машина не змогла проїхати до будинку. Можливо, причиною тому стали припарковані авто, а може, антипаркувальні стовпчики. Факт у тому, що проїзди вузькі, й багато поворотів, в яких пожежному автомобілю не протиснутися так, щоб нікого не зачепити», – зазначив автор допису Сергій Борисович.

Автор допису зауважив, що ймовірною причиною пожежі став вибух неоригінальної зарядка до смартфона. Після цього зайнялася натяжна стеля.

«Іноземці, які мешкають у квартирі, в цей час спали, а коли прокинулися були шоковані тим, що відбувається, але розбудили всіх сусідів. Дим був дуже їдкий і токсичний, я не зміг зайти в приміщення. Іноземці падали непритомні, виходячи з приміщення. Одного забрала швидка. Ще одному було погано, але він відмовився від допомоги. Я після хвилини, проведеної поряд з квартирою, відчуваю себе, як після наркотиків», – пояснив один з місцевих жителів.

Пожежу вдалося ліквідувати завдяки автомобільним вогнегасникам місцевих мешканців. Коментарів від ДСНС Києва щодо цього інциденту поки що не надходило.

Нагадаємо, внаслідок нічної пожежі у Києві загинуло двоє людей.

До слова, кількома днями раніше у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.