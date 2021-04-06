Літак компанії «Мотор Січ» зробив аварійну посадку у Києві

У літака, що прямував з Мінська, відмовив двигун

Пасажирський літак Ан-140 української авіакомпанії «Мотор Січ», що що прямував з Мінська до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку в аеропорту «Київ».

Як повідомляє «Ліга», літак вилетів з Мінська учора о 18:05, а через півгодини у нього відмовив правий двигун. Ще через півгодини польоту на одному лівому моторі, лайнер здійснив аварійну посадку в столичному аеропорту.

На борту перебувало 29 пасажирів, ніхто з них не постраждав. 14 пасажирів пересадили на вечірній рейс Київ–Запоріжжя, ще 15 осіб відправили на резервному Як-40, що додатково прибув з Запоріжжя. Фахівці з'ясовують причину відмови двигуна.

Раніше стало відомо, що з 26 березня компанія «Мотор Січ» відновила рейси з Одеси до аеропорту «Київ» («Жуляни»).