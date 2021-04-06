  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Літак компанії «Мотор Січ» зробив аварійну посадку у Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аварійний літак в аеропорту імені Ігоря Сікорського - Літак компанії «Мотор Січ» зробив аварійну посадку у Києві
    Аварійний літак в аеропорту імені Ігоря Сікорського
    Фото: «Думская»

    У літака, що прямував з Мінська, відмовив двигун

    Пасажирський літак Ан-140 української авіакомпанії «Мотор Січ», що що прямував з Мінська до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку в аеропорту «Київ».

    Як повідомляє «Ліга», літак вилетів з Мінська учора о 18:05, а через півгодини у нього відмовив правий двигун. Ще через півгодини польоту на одному лівому моторі, лайнер здійснив аварійну посадку в столичному аеропорту.

    На борту перебувало 29 пасажирів, ніхто з них не постраждав. 14 пасажирів пересадили на вечірній рейс Київ–Запоріжжя, ще 15 осіб відправили на резервному Як-40, що додатково прибув з Запоріжжя. Фахівці з'ясовують причину відмови двигуна.

    Раніше стало відомо, що з 26 березня компанія «Мотор Січ» відновила рейси з Одеси до аеропорту «Київ» («Жуляни»).

    Читайте також:

    Теги: Запоріжжя Київ лайнер літак аварія Мотор Січ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies