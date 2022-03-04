Магазини та аптеки відкриваються: ранок у Києві

У столиці функціонують два мости: Дарницький та Північний

У Києві ніч пройшла спокійно, але під звуки сирен. Містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися в укриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише КМДА.

«Ніч пройшла спокійно, але під звуки сирен. Тому прохання не кидати домівки, щоб можна було вчасно спуститись у бомбосховища. Комендантська година завершилась. Магазини відкриваються. У них є всі товари першої необхідності. Також працюватимуть аптеки. Працюють лікарні, запрацювала у нас хіміотерапія для тих, кому необхідно. Запрацювали пункти видачі інсуліну. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, за телефонами гарячих ліній», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що у столиці функціонують два мости: Дарницький та Північний.

«Закликаємо водіїв пропускати машини швидкої допомоги та авто з гуманітарною допомогою», – додав перший заступник голови КМДА.

Микола Поворозник також нагадав, що у місті працює гуманітарний штаб. Наразі там потрібна допомога волонтерів.

«Працює гуманітарний штаб. Потрібні волонтери на складах, там де розгортаються продовольчі пункти. Тому звертайтесь до Гуманітарного штабу, потрібна допомога. Гуртуємось! Слава України!», – сказав Микола Поворозник.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що влада готує мешканців столиці до ймовірних складних подій. При цьому, настрій у місті – бойовий та патріотичний.

Нагадаємо, триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні.

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