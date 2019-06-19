Суд відхилив заяву депутата Мосійчука про заборону «Київпрайду»



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Мосійчук має право знову подати заяву

В Окружному адмінсуді зазначили, що заяву повернули через недотримання вимог Кодексу адміністративного судочинства

Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука з вимогою заборонити проведення «Київпрайду».

Про це йдеться на сайті суду.

«Розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності «Київпрайд», ухвалив — повернути її позивачеві», — повідомили в суді.

В Окружному адмінсуді зазначили, що заяву повернули через недотримання вимог Кодексу адміністративного судочинства, але це не позбавляє Мосійчука права подати заяву знову.

Як повідомлялося, нардеп Мосійчук просить суд заборонити проведення «Маршу рівності» в Києві.

Нагадаємо, у Києві 14 червня розпочався прайд-тиждень «KyivPride-2019», який завершиться Маршем рівності 23 червня. Противники Маршу проведуть контракцію на вулиці Володимирській у центрі Києва 22 та 23 червня.

17 червня 2018 року в Києві відбувся Марш рівності «КиївПрайд — 2018». Правоохоронці повідомляли, що участь у «КиївПрайді-2018» взяли 3,5 тисячі учасників.

Зранку, перед проведенням Маршу група людей намагалася перекрити шляхи проведення заходу. Сталися сутички між поліцією та учасниками акції, які ночували в центрі міста, «щоб висловити свій протест».

Повідомлялося, що затримали загалом 57 людей, 5 правоохоронців постраждали. Ввечері 17 червня столична поліція відпустила усіх затриманих під час Маршу рівності.