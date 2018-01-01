«Марш за майбутнє» у Києві пройшов без ексцесів

Поліція відрапортувала про відсутність порушень під час ходи

Марш у Києві пройшов без порушень правопорядку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Поліція належним забезпечила безпеку учасників заходу, сповістили правоохоронці. Збір відбувся у парку ім. Т.Г. Шевченка, звідки колона пройшла до Михайлівської площі. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 3000 осіб. Порушень



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Поліція відрапортувала про відсутність порушень під час ходи

Марш у Києві пройшов без порушень правопорядку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Поліція належним забезпечила безпеку учасників заходу, сповістили правоохоронці.

Збір відбувся у парку ім. Т.Г. Шевченка, звідки колона пройшла до Михайлівської площі. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 3000 осіб. Порушень правопорядку не зафіксовано. За даними ЗМІ, учасників ходи було на декілька тисяч більше.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг.

Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція повідомила, що центр міста охороняли три тисячі правоохоронців, серед яких були військовослужбовці Національної гвардії України.

Повідомлення про відновлення роботи метрополітену було поширене у соцмережах близько 13:30.