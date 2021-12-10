Масштабна ДТП спровокувала величезний затор на Кільцевій дорозі (відео)

ДТП на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу

У ДТП потрапили дві вантажівки і чотири легкових автомобілі

У п’ятницю, 10 грудня, вранці на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Як видно на відео, дві ДТП сталися за участю вантажівок і легкових автомобілів. У третю аварію потрапили дві легкових автівки.

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Але на Кільцевій дорозі утворився велетенський затор.

Як повідомлялося, 9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку і тікав від поліції.