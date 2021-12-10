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    Масштабна ДТП спровокувала величезний затор на Кільцевій дорозі (відео)

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    ДТП&nbsp;на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу&nbsp; - Масштабна ДТП спровокувала величезний затор на Кільцевій дорозі (відео)
    ДТП на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу 
    фото: скріншот із відео

    У ДТП потрапили дві вантажівки і чотири легкових автомобілі

    У п’ятницю, 10 грудня, вранці на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Як видно на відео, дві ДТП сталися за участю вантажівок і легкових автомобілів. У третю аварію потрапили дві легкових автівки.

    Постраждалих внаслідок ДТП немає.

    Але на Кільцевій дорозі утворився велетенський затор.

    Як повідомлялося, 9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку і тікав від поліції.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки автомобіль
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    Масштабна ДТП спровокувала величезний затор на Кільцевій дорозі (відео)