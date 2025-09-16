Головна Київ Новини
Масштабна пожежа на Фастівщині після обстрілу: над ліквідацією працює авіація та робототехніка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС, працює авіація та спеціалізована робототехніка
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється

Триває ліквідація пожежі в складській будівлі на Фастівщині у Київській області, яка виникла внаслідок удару російського дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.



фото: ДСНС Київщини/Facebook

Як повідомляють у ДСНС, до робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.



фото: ДСНС Київщини/Facebook


фото: ДСНС Київщини/Facebook

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка.



фото: ДСНС Київщини/Facebook


фото: ДСНС Київщини/Facebook

Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. У регіоні активно працювали сили ППО.Незважаючи на роботу протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському районі. Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. На місці вже працюють рятувальники. Загалом у Фастівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, складського приміщення, 14 вантажних та дев'яти легкових автомобілів.   

Теги: пожежа обстріл Київщина



