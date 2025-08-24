Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів
Пожежники ліквідовують наслідки атаки
фото з відкритих джерел

У Курчатові горить АЕС

У ніч на 24 серпня дрони атакували Курську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинилось місто Курчатов, передає «Главком».

Повідомляється, що після атаки дронів виникла пожежа на території Курської АЕС у Курчатові. У пресслужбі станції заявили, що рятувальники ліквідовують наслідки інциденту.

Зазначається, що загорівся трансформаторний блок, який не належить до атомної станції. Він був розвантажений на 30%.

На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів фото 1

Місцеві пабліки повідомляють, що електропостачання у місті працює у штатному режимі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР). Курську операцію, яка триває вже понад рік, готували три-чотири людини

До слова, увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області. 

Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

Місцева влада попереджає про можливе уповільнення мобільного інтернету та закликає громадян уникати промислових зон і місць масового скупчення людей.

Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву.

За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.

Читайте також:

Теги: пожежа АЕС Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці влучань виникла пожежа
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі
20 серпня, 02:27
Розважальний заклад не діючий, внаслідок подіїї постраждалих немає
У столиці горів нічний клуб «Форсаж», палії «засвітилися» на камерах спостереження
19 серпня, 12:10
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
12 серпня, 02:28
Обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
11 серпня, 12:42
На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
10 серпня, 05:46
Пожежа у Воронежі
Безпілотники атакували російський Вороніж
3 серпня, 02:27
На Харківщині пролунали вибухи через атаку БпЛА
Росія атакувала безпілотниками Харківську область
3 серпня, 01:49
Пожежа у Волгоградській області
Вибухи в Росії та атака на Україну: головне за ніч
27 липня, 06:11
Росія вдарила балістикою по «Епіцентру» у Кам'янському
У Кам'янському загорівся «Епіцентр» після удару балістикою (фото, відео)
26 липня, 02:15

Соціум

На Гаваях знову прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа
На Гаваях знову прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа
На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів
На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів
Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом
Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом
Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні
Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
78K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
15K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
9626
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
5534
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua