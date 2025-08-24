На Курщині виникла пожежа на АЕС після атаки дронів
У Курчатові горить АЕС
У ніч на 24 серпня дрони атакували Курську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинилось місто Курчатов, передає «Главком».
Повідомляється, що після атаки дронів виникла пожежа на території Курської АЕС у Курчатові. У пресслужбі станції заявили, що рятувальники ліквідовують наслідки інциденту.
Зазначається, що загорівся трансформаторний блок, який не належить до атомної станції. Він був розвантажений на 30%.
Місцеві пабліки повідомляють, що електропостачання у місті працює у штатному режимі.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР). Курську операцію, яка триває вже понад рік, готували три-чотири людини
До слова, увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області.
Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.
Місцева влада попереджає про можливе уповільнення мобільного інтернету та закликає громадян уникати промислових зон і місць масового скупчення людей.
Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву.
За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.
