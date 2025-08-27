У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа

Місцеві жителі повідомляють, що чули три вибухи

У ніч на 27 серпня у Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Росіяни пишуть про атаку безпілотників, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві повідомляють, що Ростов-на-Дону було атаковано безпілотниками. Відомо, що пролунало щонайменше три вибухи.

Як відомо, після вибухів у місті виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.