Під Києвом горять торф’яники. Вогонь гасять майже добу

У Броварському районі Київської області у вівторок, 9 вересня,сталась пожежа на торфовищі. Рятувальники гасять вогонь на площі близько 5 гектарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.Причини виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

До гасіння залучено 43 рятувальники та 10 одиниць техніки від ДСНС фото: ДСНС України

«Щороку з настанням перших осінніх днів рятувальники Київщини стикаються з проблемою займання торфовищ. Досвід минулих років довів: запобігти поширенню вогню на десятки гектарів можливо лише завдяки постійному моніторингу та оперативному реагуванню. Саме завдяки такій тактиці вдалося своєчасно виявити загорання торфу у Броварському районі», – йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, після ліквідації загоряння трав’яного настилу співробітники ДСНС провели обстеження території квадрокоптером з тепловізором і виявили кілька осередків тління торфу на загальній площі близько 5 гектарів.

До гасіння залучено 43 рятувальники та 10 одиниць техніки від ДСНС, а також дві потужні мотопомпи. Крім того, працюють ще шість одиниць техніки місцевих пожежних команд. Наразі вже ліквідовано загорання на площі 2.6 га.

Роботи тривають із ранку до пізнього вечора, а вночі рятувальники за допомогою мотопомп продовжують проливати торфовище, щоб не допустити повторного займання.

Нагадаємо, відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

Згідно із статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності aбo її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян 3060-6120 грн.