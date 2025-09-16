Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками
Ворог атакував Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Місто опинилось під обстрілом РСЗВ та КАБ

Цієї ночі російські терористи атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу є руйнування та поранені мешканці. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

За повідомленням Запорізької ОВА, п'ять мешканців постраждали від російської атаки. 

Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками фото 1
фото: Запорізька ОВА
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками фото 2
фото: Запорізька ОВА
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками фото 3
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками фото 4
фото: Запорізька ОВА

Інформація про руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється. Як зазначають моніторингові канали, місто опинилось під обстрілом РСЗВ та КАБ.

Запоріжжя та прилеглі території залишаються під загрозою нових обстрілів, тому влада закликає мешканців бути обережними та залишатися у безпечних місцях.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів
У Петербурзі через атаку дронів припинив роботу аеропорт
23 серпня, 19:33
Пожежа у Ростові-на-Дону
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа
27 серпня, 00:52
До робіт залучено авіацію у Києві
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
28 серпня, 11:02
Під землею опинилися заблокованими 148 гірників, яких вже визволили
Росія атакувала шахту на Донеччині: є жертва та поранені
26 серпня, 15:16
Поїзд №38 Запоріжжя – Київ вирушить із Запоріжжя без частини вагонів
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли
28 серпня, 18:49
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
30 серпня, 07:20
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
30 серпня, 06:18
Росія обстріляла Білу Церкву
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
2 вересня, 05:52
Уночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
11 вересня, 07:48

Події в Україні

Ворог атакував Запоріжжя: є жертва та поранені (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя: є жертва та поранені (оновлено)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку: є жертва
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку: є жертва
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua