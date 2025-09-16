Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками

Місто опинилось під обстрілом РСЗВ та КАБ

Цієї ночі російські терористи атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу є руйнування та поранені мешканці. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

За повідомленням Запорізької ОВА, п'ять мешканців постраждали від російської атаки.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Інформація про руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється. Як зазначають моніторингові канали, місто опинилось під обстрілом РСЗВ та КАБ.

Запоріжжя та прилеглі території залишаються під загрозою нових обстрілів, тому влада закликає мешканців бути обережними та залишатися у безпечних місцях.