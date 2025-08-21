Головна Київ Новини
Атака РФ спричинила затримку потягів до Києва: зміни в розкладі

Ірина Міллер
Подекуди запізнення потягів очікуються на три години й більше
фото: Укрзалізниця/Facebook

В «Укрзалізниці» пояснили,  пошкоджено контактну мережу в Житомирській області внаслідок нічної атаки РФ.

Російська окупаційна армія масованого атакувала Україну у ніч проти 21 серпня. Основний удар прийшовся на захід країни, зокрема Львів та Мукачево. Через обстріли РФ затримується низка потягів здебільшого які прямують із західних областей України у напрямку столичного регіону. Про це попереджає пресслужба «Укрзалізниці», інформує «Главком».

Зокрема, перевізник сповіщає про затримку руху пасажирських потягів із з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси. Подекуди запізнення очікуються на три години й більше.

В «Укрзалізниці» пояснили, що пошкоджено контактну мережу в Житомирській області внаслідок нічної атаки РФ.

«Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів», – йдеться у повідомленні перевізника.

«Главком» повідомляв, що у ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети. Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям. Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.

За даними Повітряних сил України, 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу.

Росія запустила по Україні:

  • 574 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької обл. – РФ;
  • 19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;
  • 14 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • одну ракету невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: обстріл балістичні ракети напад Укрзалізниця

