Масштабна пожежа на Київщині: вночі згорів склад
На ліквідацію пожежі знадобилося три години
У ніч на п’ятницю, 5 лютого, сталася пожежа у с. Феневичі Іванківського району. Загорання виникло о 2:00 у двоповерховій складській будівлі СПД «Недашківський» розміром 50х20 м.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Пожежу було ліквідовано о 5:10.
Вогнем знищено будівлю складу та готову продукцію (двері) на площі 1 тис. кв. м.
Жертв і постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучалися п’ять одиниць техніки ДСНС і 21 чоловік особового складу.
Причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, днями у місті Бровари, що під Києвом, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м. Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її.
У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.
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