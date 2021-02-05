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    Масштабна пожежа на Київщині: вночі згорів склад

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    Над ліквідацією пожежі працювали два десятки вогнеборців - Масштабна пожежа на Київщині: вночі згорів склад
    Над ліквідацією пожежі працювали два десятки вогнеборців
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    На ліквідацію пожежі знадобилося три години

    У ніч на п’ятницю, 5 лютого, сталася пожежа у с. Феневичі Іванківського району. Загорання виникло о 2:00 у двоповерховій складській будівлі СПД «Недашківський» розміром 50х20 м.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Пожежу було ліквідовано о 5:10.

    Вогнем знищено будівлю складу та готову продукцію (двері) на площі 1 тис. кв. м.

    Жертв і постраждалих немає.

    До ліквідації пожежі залучалися п’ять одиниць техніки ДСНС і 21 чоловік особового складу.

    Причини пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося, днями у місті Бровари, що під Києвом, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м. Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її.

    У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

     Читайте також: Загинула, рятуючи чиєсь життя. Що відомо про 26-річну лікарку із Запоріжжя


    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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