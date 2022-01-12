«Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту

«Київавтодор» запевняє, що ситуація під контролем і міст ремонтується

Основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. Про це заявляє комунальна корпорація «Київавтодор», коментуючи оприлюднені у мережі фото опор естакади мосту.

«У ЗМІ та соціальних мережах публікують фотографії з опорами естакади Південного мостового переходу. На жаль, деякі медіа використовують знімки для залякування жителів», – зазначили автодорівці.

Вони пояснили, що насправді, на фото – один із етапів ремонту опор. «З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. Це потрібно, щоб в подальшому посилити опори додатковим армованим каркасом. Після армування, за сприятливих погодних умов, виконають бетонування. А щоб вода не пошкоджувала конструкції, додатково нанесуть полімеризований захисний шар покриття. Такі роботи уже виконані на 10 стійках опор естакади», – розповіли в «Київавтодорі».

Крім того, на одному із фото зафіксовано пошкодження на балці прогонової будови. В рамках ремонту там також виконають комплекс робіт з оновлення консольної частини, запевнили дорожники.

«Київавтодор» повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

«Варто зазначити, що фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» ведеться постійний моніторинг експлуатаційного стану усіх споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро. На сьогодні, основні несучі конструкції зазначених споруд перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів», – запевнив «Київавтодор».

Нагадаємо, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.