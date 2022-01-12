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    «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту

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    З основних несучих конструкцій мосту будівельники знімають захисний шар бетону - «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту
    З основних несучих конструкцій мосту будівельники знімають захисний шар бетону
    фото: Київавтодор

    «Київавтодор» запевняє, що ситуація під контролем і міст ремонтується

    Основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. Про це заявляє комунальна корпорація «Київавтодор», коментуючи оприлюднені у мережі фото опор естакади мосту.

    «У ЗМІ та соціальних мережах публікують фотографії з опорами естакади Південного мостового переходу. На жаль, деякі медіа використовують знімки для залякування жителів», – зазначили автодорівці.

    Вони пояснили, що насправді, на фото – один із етапів ремонту опор. «З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. Це потрібно, щоб в подальшому посилити опори додатковим армованим каркасом. Після армування, за сприятливих погодних умов, виконають бетонування. А щоб вода не пошкоджувала конструкції, додатково нанесуть полімеризований захисний шар покриття. Такі роботи уже виконані на 10 стійках опор естакади», – розповіли в «Київавтодорі».

    Крім того, на одному із фото зафіксовано пошкодження на балці прогонової будови. В рамках ремонту там також виконають комплекс робіт з оновлення консольної частини, запевнили дорожники.

    «Київавтодор» повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

    «Варто зазначити, що фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» ведеться постійний моніторинг експлуатаційного стану усіх споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро. На сьогодні, основні несучі конструкції зазначених споруд перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів», – запевнив «Київавтодор».

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    «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту
    «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту
    «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту
    фото: Київавтодор

    Нагадаємо, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор міст
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    «Медіа залякують киян». Дорожники прокоментували моторошні фото Південного мосту