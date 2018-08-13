Меморіальна дошка Леоніду Каденюку з’явиться у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дошку відкриють на бульварі Лесі Українки

У Києві мають намір відкрити меморіальну дошку першому українському космонавтові Леоніду Каденюку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Дошка має з’явитись на бульварі Лесі Українки, 21.

Окрім Каденюка, будуть вшановані заслужені діячі науки і техніки України, український письменник та перекладач, керівник пожежної охорони України, учасник антитерористичної операції, який загинув на сході України. Розпорядженням КМДА затверджено перелік відповідних адрес.

Зокрема, меморіальні дошки встановлять із нагоди 100-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Болгарією та Україною (на фасаді будівлі на вул. Архітектора Городецького, 5), а також на честь:

доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Мощича (вул. Хрещатик, 15);

українського правознавця, доктора юридичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, криміналіста, професора Михайла Сегая (вул. Інститутська, 27/6);

Героя України, учасника антитерористичної операції, який загинув на сході України, Ігоря Брановицького (вул. Лейпцизька, 11-А);

українського письменника та перекладача Віля Гримича (вул. Олеся Гончара, 52);

почесного майстра спорту, генерал-майора внутрішньої служби, керівника пожежної охорони України Миколи Хорошка (вул. Володимирська, 13).

Цей перелік визначено, враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків. Витрати, пов’язані із виготовленням і встановленням меморіальних дошок, профінансують за позабюджетні кошти.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Чернівці» хочуть назвати на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.