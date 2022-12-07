Кличко попередив про сценарій «апокаліпсису» в столиці

Столиця може залишитися без світла, води і тепла

У Києві недостатньо місць в пунктах обігріву

У разі продовження нанесення Росією ударів по українській інфраструктурі у Києві не виключений сценарій «апокаліпсису». Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю Reuters.

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«Київ може залишитися без світла, води і тепла. Може статися апокаліпсис, як в голлівудських фільмах, коли неможливо жити в будинках через низьку температуру», – сказав Кличко.

Міський голова зазначив, що в Києві недостатньо місць в пунктах обігріву.

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«На даний момент ми підготували близько 500 вузлів автономного теплопостачання, але для міста з населенням 3 млн осіб 500 точок – це ніщо», – сказав Кличко.

Зараз необхідності евакуації жителів Києва немає, але вони повинні бути готові до цього.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, за яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово.

Також відомо, які аптеки працюватимуть у випадку блекауту.

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Також КМДА роз’яснила, де киянам брати воду у випадку блекауту.