Мешканці 24-поверхового будинку в Києві залишилися без світла через дії управителів

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Житловий будинок на вул. Алматинській, 109-В

У будинку відсутнє електропостачання місць загального користування

Через відсутність договору на постачання електричної енергії у житловому будинку на вул. Алматинській, 109-В у Дніпровському районі Києва наразі відсутнє електропостачання місць загального користування – в коридорах, на сходових клітинах тощо. Компанія, що здійснює управління будинком (ТОВ «Контініум») повинна негайно звірити обсяги заборгованості за електричну енергію, забезпечити погашення боргу та укласти угоду на електропостачання з ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі». Лише за таких умов електропостачання буде відновлено. Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

ТОВ «Контініум» приєднався до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, але не уклав договір про постачання електричної енергії. У зв’язку із цим постачання електричної енергії товариству з 25 лютого 2020 року здійснювалося Постачальником «останньої надії» (далі – ПОН). Згідно з чинним законодавством, ПОН постачає електроенергію споживачу не більше 90 днів. Якщо споживач за цей час не уклав договір із новим електропостачальником, розподіл та постачання електричної енергії такому споживачу припиняється. Станом на 18 серпня 2020 року ТОВ «Контініум» не уклало договір про постачання електричної енергії з жодним постачальником.

Також компанія має заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі» у розмірі 250 тис. грн, тому 13 серпня представниками ДТЕК відключені місця загального користування будинку на вул. Алматинській, 109-В.

Днями в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА провели нараду для вирішення проблеми з електропостачанням у згаданому будинку. У ній взяли участь представники ДТЕК, Yasno, Держенергонагляду та співвласників будинку.

Відновлення електропостачання можливе за умови звіряння нарахувань та оплати боргу за електричну енергію компанією «Контініум», яка здійснювала обслуговування будинку до січня 2020 року. Крім того, співвласники повинні терміново звернутися вже до діючого управителя ТОВ «Адрес» для якнайшвидшого укладання договорів на електропостачання та інші послуги.

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