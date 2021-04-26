Мешканець Київщини організував схему переправлення осіб до країн ЄС (фото)

Під час обшуку в підозрюваного вилучили підроблені паспорти, гроші

Злочинці оцінювали свої послуги в $5 тисяч з однієї особи

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено що 44-річний чоловік спланував та втілив у життя злочинну схему з незаконного переправлення осіб із України до країн Євросоюзу. З цією метою він залучив до протиправної діяльності ще двох співучасників.

Для охочих перетнути кордон ділки виготовляли «липові» ID-картки резидентів країн Східної Європи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС, візи та видавали їх за офіційні документи. Свої послуги вони оцінювали у $5 тисяч з однієї особи.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання членів злочинної групи правоохоронці виявили та вилучили паспорти, які мають ознаки підробки, «чорну» документацію, бланки, печатки, засоби зв’язку, грошові кошти, банківські картки та інші докази протиправної діяльності вказаних осіб.

Організатора злочинного угруповання затримали під час отримання грошової винагороди від чергових клієнтів за підробку ID-карт та закордонних паспортів і подальше сприяння під час проходження державного кордону України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, найближчим часом буде обрано запобіжний засіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими СУ Головного управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.