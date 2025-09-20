Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, вважає Фірсов
фото з відкритих джерел

Уже зараз дистанція, на яку можуть залітати FPV-дрони, сягає 40 км, і в майбутньому цей показник буде збільшуватися

Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами. Про це повідомив заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем (ОПБС, – ред.) Єгор Фірсов у коментарі Новини.Live, інформує «Главком».

Фірсов заявив, що вже зараз дистанція, на яку можуть залітати FPV-дрони, сягає 40 км, і в майбутньому цей показник буде збільшуватися.

«Більше того, я казав про те, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, з якими класичне ППО буде безсиле… Технології, як цьому протидіяти, є. Єдине, що має бути максимальна технологізація взагалі Збройних сил», – зазначив він.

Нагадаємо, дронові атаки Росії по Україні можуть ставати все більш масованими. За словами Рустема Умєрова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до кінця року РФ спробує завдавати по Україні до 1000 ударів на день.

Як відомо, у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під ворожим ударом опинились мирні населені пункти області. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бучанському районі в селі Софіївська Борщагівка рятувальники загасили пожежу п'яти легкових автомобілів, які загорілися на парковці біля житлового будинку. 

Читайте також:

Теги: окупанти технології Єгор Фірсов Київ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
17 вересня, 08:41
Керівник Київської облради називає свою дружину найкращим другом, найближчим порадником та єдиним справжнім коханням
Керівник Київської облради розповів, як знайшов дружину в тролейбусі
15 вересня, 13:18
У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
13 вересня, 19:58
Сікорський вказав на заяви представників Москви, які суперечать одна одній
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів
13 вересня, 16:48
Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
28 серпня, 16:42
Наслідки російського обстрілу у Києві після обстрілу РФ у ніч на 28 серпня
Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах
28 серпня, 14:43
Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
28 серпня, 13:42
Ворожа ракета двічі прилетіла в одне й те саме місце
Атака на Київ: момент влучання в одному з районів потрапив на камеру (відео)
28 серпня, 09:27

Новини

Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі
Атака на Київщину: постраждали три райони, виникли пожежі
Атака на Київщину: постраждали три райони, виникли пожежі
У Києві на вихідних 20-21 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 20-21 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua