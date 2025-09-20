Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем

Уже зараз дистанція, на яку можуть залітати FPV-дрони, сягає 40 км, і в майбутньому цей показник буде збільшуватися

Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами. Про це повідомив заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем (ОПБС, – ред.) Єгор Фірсов у коментарі Новини.Live, інформує «Главком».

Фірсов заявив, що вже зараз дистанція, на яку можуть залітати FPV-дрони, сягає 40 км, і в майбутньому цей показник буде збільшуватися.

«Більше того, я казав про те, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, з якими класичне ППО буде безсиле… Технології, як цьому протидіяти, є. Єдине, що має бути максимальна технологізація взагалі Збройних сил», – зазначив він.

Нагадаємо, дронові атаки Росії по Україні можуть ставати все більш масованими. За словами Рустема Умєрова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до кінця року РФ спробує завдавати по Україні до 1000 ударів на день.

Як відомо, у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під ворожим ударом опинились мирні населені пункти області. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бучанському районі в селі Софіївська Борщагівка рятувальники загасили пожежу п'яти легкових автомобілів, які загорілися на парковці біля житлового будинку.