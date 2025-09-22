У Пущі-Водиці комунальники закрили громадську вбиральню до весни: реакція соцмереж

Комунальне підприєство здивувало киян, зачинивши туалет на осінньо-зимовий період

Комунальне підприємство «Плесо» закрило на осіннє-зимовий період громадську вбиральню у Пущі-Водиці, що викликало обурення й подив серед відвідувачів парку. Зокрема, на цю ситуацію звернула увагу киянка Катерина Венжик, інформує «Главком».

На своїй сторінці у Facebook киянка іронічно поцікавилася, чи дійсно комунальне підприємство вважає, що в осінньо-зимовий період люди перестають справляти природні потреби. Венжик попередила, що через такий крок навесні працівників комунального підприєства «Плесо» можуть чекати «багато... неочікуваних відкриттів», натякаючи на те, що за відсутності вбиралень відпочивальники будуть змушені справляти потреби просто неба у лісі, розташованому поруч.

У коментарях читачі діляться власними думками щодо цієї ситуації, а також розповідають що зустрічалися з подібною ситуацією у Європі. Зокрема, за словами однієї з читачок, деякі шведські вуличні туалети зачиняються о 19.00, щоб відчинитися зранку.

Коментарі під дописом Катерини Венжик скриншот

Коментарі під дописом Венжик скриншот

Коментарі під дописом Катерини Венжик скриншот

Нагадаємо, петиція про відкриття туалетів в метро Києва набрала необхідну кількість голосів. Однак, як заявив голова КМДА Віталій Кличко у відповідь на петицію, конструкція станцій київської підземки не дозволяє розміщення громадських вбиралень, а ті туалети, що є, призначені виключно для службового користування. Утім, у КМДА обіцяють облаштувати інклюзивні санітарні санвузли на станціях «Мостицька» та «Варшавська», які планується збудувати у межах продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» у напрямку Виноградаря. Також санітарні вузли облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей