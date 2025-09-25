Головна Київ Новини
Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн
Нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у цій справі

Подільська окружна прокуратура міста Києва через суд вимагає повернути місту приміщення на Подолі вартістю понад 6 млн грн, яке незаконно вибуло з комунальної власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, позов подано до Господарського суду міста Києва в інтересах Київської міської ради. Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі.

Прокурори встановили, що одне з приміщень у будинку, який належить до об’єктів комунальної власності, було незаконно зареєстроване як приватна власність за рішення Брянківського суду Луганської області, яке на момент реєстрації вже скасували.

Згідно з матеріалами справи, Київрада не передавала це приміщення у приватну власність, а його відчуження відбулося з порушенням закону.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у цій справі. 

Нагадаємо, Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконного володіння приватного товариства нежитлових приміщень в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7. Вартість цієї нерухомості сягає понад 13 млн грн. У прокуратурі зазначили, що це приміщення включено до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідним рішенням Київської міської ради з 2001 року. Крім того, з 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Також київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини. 

Теги: прокуратура Київ Київрада прокурор

