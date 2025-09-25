Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн

Нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі

Подільська окружна прокуратура міста Києва через суд вимагає повернути місту приміщення на Подолі вартістю понад 6 млн грн, яке незаконно вибуло з комунальної власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, позов подано до Господарського суду міста Києва в інтересах Київської міської ради. Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі.

Прокурори встановили, що одне з приміщень у будинку, який належить до об’єктів комунальної власності, було незаконно зареєстроване як приватна власність за рішення Брянківського суду Луганської області, яке на момент реєстрації вже скасували.

Згідно з матеріалами справи, Київрада не передавала це приміщення у приватну власність, а його відчуження відбулося з порушенням закону.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у цій справі.

