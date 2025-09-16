Головна Київ Новини
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Омбудсменка підкреслила: педагог завжди є прикладом для своїх учнів, і ця відповідальність не зникає, коли лунає дзвінок
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олена Івановська: «У моєму розумінні, не існує демаркаційної лінії між уроком і перервою. Навчальний процес – це єдине ціле»

Нова мовна омбудсменка Олена Івановська в інтерв'ю «Главкому» висловила свою позицію щодо використання російської мови школярами у позаурочний час, наголосивши, що це питання стосується не лише учнів, а й учителів.

«Як педагог, я можу сказати, що для мене стало справжнім відкриттям, що нам взагалі потрібен такий закон. У моєму розумінні, не існує демаркаційної лінії між уроком і перервою. Навчальний процес – це єдине ціле», – заявила вона.

Омбудсменка підкреслила, що учитель – це не просто людина, яка заходить у клас, дає знання і виходить, залишаючи свою роль за дверима. На її думку, педагог завжди є прикладом для своїх учнів, і ця відповідальність не зникає, коли лунає дзвінок. 

«Якщо нашим освітянам потрібне законодавче нагадування про те, що вони не перестають бути учителями, коли йдуть з дітьми на екскурсію чи перебувають у шкільному коридорі, то нехай цей законопроєкт набере чинності», – зазначила Івановська.

На думку мовної омбудсменки, сумлінний керівник освітнього закладу будь-якого рівня зобов’язаний вимагати дотримання мовного законодавства навіть від допоміжного персоналу, оскільки перед законом, зрештою, усі рівні.

Олена Івановська вважає, що новий мовний законопроєкт адресований не так учням, як самим педагогам, вихователям і всім, хто працює з дітьми. Він має нагадати нам усім про нашу велику місію: формувати гідних та відповідальних громадян, а не лише давати знання, додала мовна омбудсменка.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Народна депутатка від партій «Голос» Наталія Піпа взялася за створення українськомовного середовища в освітньому просторі і зареєструвала проєкт змін до закону «Про освіту». У законопроєкті, який зареєструвала Піпа, чітко прописано, що державна мова має лунати у школі і в позаурочний час. Серед іншого документ запроваджує перевірку мовленнєвих компетенцій у дітей, а також декларує, що за створення українськомовного середовища у школах відповідальні вчителі і директори.

