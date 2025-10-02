Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
фото з відкритих джерел

Ціни на таксі у Києві стрімко злетіли у ранкові години пік

У Києві другий ранок поспіль повітряна тривога збігається з годиною пік. Попри загрозу, мешканці столиці змушені їхати на роботу чи у власних справах. Як і завжди під час тривоги, наземна частина метро тимчасово не працює, що суттєво ускладнює пересування містом. Особливо відчутною ситуація стала для мешканців лівого берега, які прямують у центр. Про це повідомляє «Главком».

Ціни на таксі стрімко злетіли – сервіси фіксують підвищений попит і автоматично піднімають тарифи. Щоб переїхати через Дніпро, пасажирам доводиться викладати за поїздку значно більшу суму. 

Ціни на таксі вранці під час тривоги захмарні
Ціни на таксі вранці під час тривоги захмарні
скриншот

Щоб доїхати від метро «Лівобережна» до станції метро «Арсенальна», доведеться викласти щонайменше 500 грн, у зворотньому напрямку можна доїхати дешевше, за 430 грн.

Вартість поїздки від метро «Дівобережна» до станції «Арсенальна»
Вартість поїздки від метро «Дівобережна» до станції «Арсенальна»
скриншот
Вартість проїзду у столичному таксі різко зросла під час тривоги
Вартість проїзду у столичному таксі різко зросла під час тривоги
скриншот
Ціна на таксі у Києві вранці під час тривоги
Ціна на таксі у Києві вранці під час тривоги
скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога через загрозу дронів у Києві почалася о 06:39.

Теги: таксі Київ тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зелений лабіринт у Ботанічному саду ім. Гришка займає площу 0,7 га і розташований між схилом гори та рожевим садом
Глава Держаудитслужби розказала про схему, яку попередили у Ботсаду Гришка
3 вересня, 08:15
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Причиною тривоги були ворожі дрони
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
7 вересня, 20:47
Борщовий набір – це умовна назва певного набору продуктів, необхідних для приготування класичної української страви
Скільки коштує приготувати борщ у столиці: ціни станом на вересень 2025
10 вересня, 18:07
Господаркою собаки є літня жінка, яка торгує квітами неподалік станції «Теремки»
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
16 вересня, 20:05
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
19 вересня, 01:18
Кястутіс Будріс прибув з візитом до України
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
19 вересня, 13:49
Під час промивки мереж Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану
«Київводоканал» проведе планову промивку мереж на Троєщині: де та коли
17 вересня, 17:18
Гроші, викрадені у 77-річної жінки, яка працює консьєржем у одній зі столичних багатоповерхівок
За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років
30 вересня, 12:23

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
Рятувальники показали наслідки російського удару по Київщині
Окупанти атакували Київщину: є поранений
Окупанти атакували Київщину: є поранений
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua