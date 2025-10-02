У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні

Ціни на таксі у Києві стрімко злетіли у ранкові години пік

У Києві другий ранок поспіль повітряна тривога збігається з годиною пік. Попри загрозу, мешканці столиці змушені їхати на роботу чи у власних справах. Як і завжди під час тривоги, наземна частина метро тимчасово не працює, що суттєво ускладнює пересування містом. Особливо відчутною ситуація стала для мешканців лівого берега, які прямують у центр. Про це повідомляє «Главком».

Ціни на таксі стрімко злетіли – сервіси фіксують підвищений попит і автоматично піднімають тарифи. Щоб переїхати через Дніпро, пасажирам доводиться викладати за поїздку значно більшу суму.

Щоб доїхати від метро «Лівобережна» до станції метро «Арсенальна», доведеться викласти щонайменше 500 грн, у зворотньому напрямку можна доїхати дешевше, за 430 грн.

Вартість поїздки від метро «Дівобережна» до станції «Арсенальна» скриншот

Вартість проїзду у столичному таксі різко зросла під час тривоги скриншот

Нагадаємо, повітряна тривога через загрозу дронів у Києві почалася о 06:39.