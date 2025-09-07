Рятувальники відзвітували про наслідки нічної атаки на Київ (фото)

18 постраждали через російську атаку

Рятувальники відзвітували про наслідки нічної російської атаки БпЛА на Київ, передає «Главком».

За повідомленням ДСНС, 18 постраждали через російську атаку. Раніше КМВА повідомила про загибель однорічної дитини та молодої жінки.

Фахівці ДСНС зазначили, що у Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок: у дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа та часткове руйнування перекриттів, в іншому – займання на верхніх поверхах, ще в одному виникла пожежа на третьому поверсі. Також знищені ангар та автомобілі.

У Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок – пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.

Пожежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зауважимо, що у ніч на 7 вересня ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

За повідомленням місцевого медіа «Думська», через російський обстріл зазнав пошкоджень Одеський палац спорту. Також з'явились фото з наслідками.

До слова, російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг цієї ночі.

Ціллю окупантів стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті.

Також під ударом опинився і Київ. Є загиблі через атаку. Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.