Столична підземка запрацювала по-новому. Новий графік роботи

Зміни в роботі громадського транспорту столиці під час воєнного стану

Відсьогодні, 18 квітня, подовжено роботу громадського транспорту Києва –метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00. Про це повідомляє сайт КМДА..

Це пов’язано зі змінами часу комендантської години, яка відучора розпочинається на годину пізніше, а закінчується на годину раніше.

Рух поїздів метро здійснюється на:

«Червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»;

«Синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

«Зеленій» лінії – від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір»;

Орієнтовний інтервал руху поїздів по всіх лініях - 30 хвилин.

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота» – «Театральна», «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту». Без зупинки поїзди прослідують станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Також зазначається, що підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Наземний громадський транспорт: автобуси, тролейбуси, трамваї курсуватимуть з 7:00 до 21:00.

На сьогодні «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 140 автобусів;

на 12 трамвайних маршрутах загальною кількістю 57 трамваїв;

на 14 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 45 маршрутах загальною кількістю 225 автобусів.

Через мостові переходи на сьогодні курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів.

Актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися у додатку «Київ цифровий».