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    Київський метрополітен оновив графік роботи: що змінилося

    Пересадочний вузол &laquo;Хрещатик&raquo;-&laquo;Майдан Незалежності&raquo; залишається закритим. - Київський метрополітен оновив графік роботи: що змінилося
    Пересадочний вузол «Хрещатик»-«Майдан Незалежності» залишається закритим.
    фото: pnktv.news

    На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин

    З 21 квітня у Києві відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

    Повідомляється, що пересадочний вузол «Хрещатик»-«Майдан Незалежності» залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

    «Поїзди слідують без зупинки на станціях «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Кловська». Пересадочний вузол «Хрещатик»-«Майдан Незалежності» залишається зачиненим», - йдеться у повідомленні.

    На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.

    До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Київський метрополітен оновив графік роботи: що змінилося