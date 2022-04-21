Київський метрополітен оновив графік роботи: що змінилося

На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин

З 21 квітня у Києві відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Повідомляється, що пересадочний вузол «Хрещатик»-«Майдан Незалежності» залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

«Поїзди слідують без зупинки на станціях «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Кловська». Пересадочний вузол «Хрещатик»-«Майдан Незалежності» залишається зачиненим», - йдеться у повідомленні.

На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.

До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.