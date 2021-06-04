Метробудівці заявили про фейк і назвали свої терміни запуску лінії на Виноградар

Від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець» прокладено 1000 метрів тунелю

Від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець» прокладено 1000 метрів тунелю

Метробудівці запевняють, що працюють шаленими темпами, щоб надолижити відставання від графіка

«Київметробуд» заявляє, що у ЗМІ з'явилася неправдива інформація щодо термінів будівництва метро на Виноградар. Зазначається, що фахівці товариства не надавали таких коментарів.

«Спорудження двох станцій «Мостицької» та «Проспекту Правди» продовжується. Попри виклики пандемії «Київметробуд» докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт», - йдеться в повідомленні метробудівців.

Тунелепрохідницький щит, який рухається від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець», підійшов до відмітки в 1000 метрів. Ведеться підготовка демонтажної камери для прийому обладнання та початку проходки другого тунелю.

«Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію», - пояснив заступник директора з будівництва АТ «Київметробуд» Сергій Полянский.

Водночас на «Проспекті Правди» зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

На нових станціях метро буде працювати близько 150 фахівців. Очікуваний щоденний пасажиропотік становитиме 100 тисяч пасажирів щоденно.

Для повноцінної роботи лінії та графіка поїздів місто закуповує 50 нових вагонів. Кошти на новий рухомий склад виділив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.