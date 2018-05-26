«Мінери» не зупиняються: після метро «замінували» ТРЦ на Оболоні

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Поліція спрямувала зусилля на встановлення та затримання «мінера»

Сьогодні, 26 травня, о 16:15 до поліції Києва надійшло повідомлення про закладену вибухівку в одному із торгово-розважальних центрів по вулиці Луговій в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці спрямовують зусилля на встановлення та затримання «мінера».

Раніше сьогодні у столиці зачинили для пасажирів п’ять станцій Київського метрополітену. Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій – «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» та «Героїв Дніпра».

Станції перевірено та відкрито для пасажирів: вибухонебезпечних предметів не виявлено.