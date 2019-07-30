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    Минулого тижня у Києві було відремонтовано 19 бюветів

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    «Київводфонд» щодня проводить ремонтні роботи бюветних комплексів

    Для того, щоб кияни та гості столиці безперешкодно могли вживати живу природну воду з бюветів міста, ремонтна бригада СВКП «Київводфонд» щодня проводить поточні та аварійні ремонтні роботи бюветних комплексів, які обліковуються на балансі підприємства. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    За минулий тиждень, з 22 по 28 липня, було проведено роботи на 19 бюветних комплексах:

    • заміна пружин, кранів, вентилів, регулювання тяги – 15 бюветів;
    • перезапуск пульту керування насосним агрегатом – 1 бювет;
    • відкачування води – 3 бювети;
    • чистка ливнестоків - 1 бювет;
    • ремонт трубопроводу - 4 бювети.

    «Якщо ви помітили поломку у роботі бюветного комплексу, просимо звертатися до бюветного відділу за телефоном (044) 228-91-83, щоб ми направили ремонтну бригаду та терміново усунули недолік», - закликають у СВКП «Київводфонд».

    Як повідомлялося, «Київводфонд» планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.

    Нагадаємо також, що відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.

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