Минулого тижня у Києві було відремонтовано 19 бюветів



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«Київводфонд» щодня проводить ремонтні роботи бюветних комплексів

Для того, щоб кияни та гості столиці безперешкодно могли вживати живу природну воду з бюветів міста, ремонтна бригада СВКП «Київводфонд» щодня проводить поточні та аварійні ремонтні роботи бюветних комплексів, які обліковуються на балансі підприємства. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

За минулий тиждень, з 22 по 28 липня, було проведено роботи на 19 бюветних комплексах:

заміна пружин, кранів, вентилів, регулювання тяги – 15 бюветів;

перезапуск пульту керування насосним агрегатом – 1 бювет;

відкачування води – 3 бювети;

чистка ливнестоків - 1 бювет;

ремонт трубопроводу - 4 бювети.

«Якщо ви помітили поломку у роботі бюветного комплексу, просимо звертатися до бюветного відділу за телефоном (044) 228-91-83, щоб ми направили ремонтну бригаду та терміново усунули недолік», - закликають у СВКП «Київводфонд».

Як повідомлялося, «Київводфонд» планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.

Нагадаємо також, що відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.