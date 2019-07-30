Минулого тижня у Києві було відремонтовано 19 бюветів
«Київводфонд» щодня проводить ремонтні роботи бюветних комплексів
Для того, щоб кияни та гості столиці безперешкодно могли вживати живу природну воду з бюветів міста, ремонтна бригада СВКП «Київводфонд» щодня проводить поточні та аварійні ремонтні роботи бюветних комплексів, які обліковуються на балансі підприємства. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
За минулий тиждень, з 22 по 28 липня, було проведено роботи на 19 бюветних комплексах:
- заміна пружин, кранів, вентилів, регулювання тяги – 15 бюветів;
- перезапуск пульту керування насосним агрегатом – 1 бювет;
- відкачування води – 3 бювети;
- чистка ливнестоків - 1 бювет;
- ремонт трубопроводу - 4 бювети.
«Якщо ви помітили поломку у роботі бюветного комплексу, просимо звертатися до бюветного відділу за телефоном (044) 228-91-83, щоб ми направили ремонтну бригаду та терміново усунули недолік», - закликають у СВКП «Київводфонд».
Як повідомлялося, «Київводфонд» планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.
Нагадаємо також, що відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.