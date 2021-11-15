Минулої доби в Києві від коронавірусу померли понад 30 осіб
Від початку пандемії коронавірус забрав життя 6,9 тис. киян
За минулу добу, 14 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 449 осіб. Це на два випадки більше, ніж за попередній день (за добу 13 листопада було зафіксовано 447 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 279 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 239 тис. осіб (за добу 14 листопада – 188)
- померли понад 6,9 тис. людей (за добу – 34)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 162 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 420 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 140 тис. осіб (за добу 14 листопада – 237)
- померли 3,7 тис. осіб (за добу – 2).
14 листопада в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
- Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи
- Коронавірусна війна: в Києві черги за довідками про смерть і у крематорій
- Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на питання про щеплення
- Проти масок і вакцинації. Інтерв’ю з вчителькою, яка втратила роботу