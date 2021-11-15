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    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли понад 30 осіб

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    Щодня до лікарень столиці потрапляють близько пів тисячі хворих на коронавірус і з підозрою на недугу - Минулої доби в Києві від коронавірусу померли понад 30 осіб
    Щодня до лікарень столиці потрапляють близько пів тисячі хворих на коронавірус і з підозрою на недугу
    фото: glavcom.ua

    Від початку пандемії коронавірус забрав життя 6,9 тис. киян

    За минулу добу, 14 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 449 осіб. Це на два випадки більше, ніж за попередній день (за добу 13 листопада було зафіксовано 447 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 279 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 239 тис. осіб (за добу 14 листопада – 188)
    • померли понад 6,9 тис. людей (за добу – 34)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 162 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 420 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 140 тис. осіб (за добу 14 листопада – 237)
    • померли 3,7 тис. осіб (за добу – 2).

    14 листопада в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли понад 30 осіб