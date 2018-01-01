Місцева влада розповіла, що хоче зробити з Києвом

Столицю прагнуть зробити переважно пішохідною, а громадський транспорт – розвивати й оновлювати

Такий підхід відповідає базовим принципам розвитку європейських міст, що орієнтовані на забезпечення комфорту мешканців. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком». «У Стратегії розвитку Києва до 2025 року визначена нова транспортна політика, що базується на принципах сталого розвитку і



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Столицю прагнуть зробити переважно пішохідною, а громадський транспорт – розвивати й оновлювати

Такий підхід відповідає базовим принципам розвитку європейських міст, що орієнтовані на забезпечення комфорту мешканців. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».

«У Стратегії розвитку Києва до 2025 року визначена нова транспортна політика, що базується на принципах сталого розвитку і пріоритету пішохода й громадського транспорту над приватним автотранспортом. Адже нині транспортна система не задовольняє потреби населення у мобільності цілком. Через відсутність єдиної транспортної політики тривалий час вулиці та дороги в місті проектувалися, виходячи винятково з потреб моторизованого транспорту. Це призводить до високих швидкостей і підвищення рівня аварійності на дорогах, збільшення викидів та неефективного використання обмеженого простору Києва», – прокоментував Дмитро Давтян.

Він переконаний: розробка Плану сталої міської мобільності дозволить сформувати політику міської мобільності для створення більш привабливого середовища, підвищення безпеки, зменшення викидів і шуму, покращення якості повітря та здоров’я мешканців.

«Ми маємо забезпечити комплексний підхід, що сприятиме збалансованому розвитку всіх видів транспорту. Але перевагу звісно треба надавати більш сталим видам транспорту – задля впорядкування самого руху та екологічності вулиць. Окрім того, треба створити умови для покращення якості міського середовища, його соціальних зв’язків – тобто сучасного розвитку», – наголосив Дмитро Давтян.

За його словами, розробка документа планується на 2018 рік.

«Ми хочемо забезпечити максимально прозорий процес його створення, щоб врахувати думки всіх зацікавлених сторін і прийняти максимально зважені рішення. Планується залучення іноземних експертів. Уже відбувалися переговори з представниками муніципалітету Дрездену (Німеччина) щодо залучення експертної підтримки. Також ми маємо короткостроковий план впровадження змін на час розробки Плану мобільності», – розповів заступник голови КМДА.