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    Мітинг на Майдані закінчився. Нацкорпус рушив на Банкову

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    Ситуація спокійна.&nbsp;Паралельно з колоною рухається поліція комунікації і працівники служби порятунку. - Мітинг на Майдані закінчився. Нацкорпус рушив на Банкову
    Ситуація спокійна. Паралельно з колоною рухається поліція комунікації і працівники служби порятунку.

    Активісти вигукують гасла «Разом і до кінця», «Один на всіх, і всі за одного»

    Учасники акції протесту проти розкрадань в оборонній сфері, що організувала партія «Національний корпус», завершили мітинг на Майдані Незалежності в Києві та вирушили до будівлі Адміністрації президента на Банковій. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    «Учасники акції сформували колону і рухаються через Європейську площу», - йдеться у повідомленні.

    Активісти вигукують гасла «Разом і до кінця», «Один на всіх, і всі за одного».

    Наразі ситуація спокійна. Паралельно з колоною рухається поліція комунікації і працівники служби порятунку.

    Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходить акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагають покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

    Відзначається, у прес-службі «Національного корпусу» заявили, що не планують 23 березня проводити силові акції. 

    На мітингу закликають взяти під варту і заарештувати майно колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, Андрія Рогозу і Віталія Жукова.

    У зв'язку з цим посольство США в Україні закликало своїх співгромадян уникати демонстрацій, запланованих «Національним корпусом» у Києві на суботу, 23 березня. В посольстві зауважили, що члени Нацкорпусу напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті.

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