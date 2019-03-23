Мітинг на Майдані закінчився. Нацкорпус рушив на Банкову



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Ситуація спокійна. Паралельно з колоною рухається поліція комунікації і працівники служби порятунку.

Активісти вигукують гасла «Разом і до кінця», «Один на всіх, і всі за одного»

Учасники акції протесту проти розкрадань в оборонній сфері, що організувала партія «Національний корпус», завершили мітинг на Майдані Незалежності в Києві та вирушили до будівлі Адміністрації президента на Банковій. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Учасники акції сформували колону і рухаються через Європейську площу», - йдеться у повідомленні.

Активісти вигукують гасла «Разом і до кінця», «Один на всіх, і всі за одного».

Наразі ситуація спокійна. Паралельно з колоною рухається поліція комунікації і працівники служби порятунку.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходить акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагають покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

Відзначається, у прес-службі «Національного корпусу» заявили, що не планують 23 березня проводити силові акції.

На мітингу закликають взяти під варту і заарештувати майно колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, Андрія Рогозу і Віталія Жукова.

У зв'язку з цим посольство США в Україні закликало своїх співгромадян уникати демонстрацій, запланованих «Національним корпусом» у Києві на суботу, 23 березня. В посольстві зауважили, що члени Нацкорпусу напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті.