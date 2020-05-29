Мітингувальники звільнили Хрещатик і рушили на переговори в мерію



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Мітинг інвесторів під Київрадою Фото: скріншот відео

Частина активістів вимагає проводити відкриті переговори на вулиці

Інвестори забудовника «Аркада-будівництво» звільнили проїжджу частину вулицею Хрещатик у Києві, частина учасників акції рушила на переговори у приміщення столичної мерії.

Станом на 12:00 рух Хрещатиком було відновлено, повідомляє Укрінформ.

Між учасниками акції триває суперечка: частина активістів вимагає проводити відкриті переговори на вулиці й не влаштовувати домовленості «за закритими дверима». У мікрофон організатори акції закликають натовп підтримати тих активістів, які рушили на переговори до КМДА.

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку «Аркада», потім учасники акції рушили до Офісу президента України.