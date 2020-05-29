Мітингувальники звільнили Хрещатик і рушили на переговори в мерію
Частина активістів вимагає проводити відкриті переговори на вулиці
Інвестори забудовника «Аркада-будівництво» звільнили проїжджу частину вулицею Хрещатик у Києві, частина учасників акції рушила на переговори у приміщення столичної мерії.
Станом на 12:00 рух Хрещатиком було відновлено, повідомляє Укрінформ.
Між учасниками акції триває суперечка: частина активістів вимагає проводити відкриті переговори на вулиці й не влаштовувати домовленості «за закритими дверима». У мікрофон організатори акції закликають натовп підтримати тих активістів, які рушили на переговори до КМДА.
Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку «Аркада», потім учасники акції рушили до Офісу президента України.
Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво «було повністю законне».
Під Офісом президента України до мітингарів вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, а також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.
Після цього інвестори рушили до КМДА і перекрили рух вулицею Хрещатик.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитися в ситуацію щодо невиконання забудовником «Аркада-будівництво» зобов’язань перед інвесторами, що вклали гроші в будівництво житла.
Нагадаємо, 27 травня мер Києва Віталій Кличко, а також профільні заступники голови Київської міської держадміністрації зустрілись із представником забудовника ТОВ «Аркада-будівництво» задля пошуку шляхів вирішення проблеми інвесторів будівництва.