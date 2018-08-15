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    Між Південним вокзалом і Жулянами запустять тролейбус

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    Між Південним вокзалом і Жулянами запустять тролейбус

    Маршрут почне діяти з 18 серпня

    З ініціативи Укрзалізниці в Києві запроваджується пряме тролейбусне сполучення між аеропортом «Київ» та Південним залізничним вокзалом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

    Щоб досягти цього, маршрут тролейбусу № 9, який курсує з аеропорту «Київ» у центр столиці (площа Льва Толстого), буде змінено. Міський тролейбус № 9 робитиме зупинку на Південному залізничному вокзалі, а маршрут тролейбуса буде продовжено до станції метро Палац спорту.

    «Завдяки цьому пасажири, які подорожують двома видами транспорту, літаком і залізницею, матимуть змогу зручно дістатися до Південного залізничного вокзалу прямим тролейбусом, тим самим заощадити свій час та кошти», - прокоментував директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан.

    Нагадаємо, що до кінця цього року Укрзалізниця також запровадить пряме залізничне сполучення між Києвом та головними повітряними воротами України – міжнародним аеропортом «Бориспіль». Наразі триває масштабне будівництво швидкісної залізничної лінії, що з’єднає аеропорт «Бориспіль» і вокзал.

    Станом на початок липня 2018 року було прокладено 1,4 км нової залізничної колії в рамках проекту будівництва лінії від Києва до аеропорту «Бориспіль».

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