Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові
скриншот відео

Кота Мурчика було вкрадено в одному із сіл Київщини

Кіт, якого буцімто «мобілізували» співробітники територіального центру комплектування в одному з сіл на Київщині, повернувся до господарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення у закритому сільському чаті.

Кота повернуто власникам
Кота повернуто власникам
скриншот

У мережі повідомлялося, що кота Мурчика вкрали в одному із сіл Київщини військовослужбовці, щоб подарувати дитині. Повідомляється, начебто чоловіки спочатку планували  поїхати до притулку для тварин, але були напідпитку і вирішили викрасти кота «з вулиці». Стверджується, що викрадачі кота відмовлялися повертати Мурчика власникам, поки з групи мешканців села не видалять вже відоме відео, бо «скандал на пів села». А тим часом скандал через мережі розлетівся на всю країну.

Повідомлення у сільському чаті
Повідомлення у сільському чаті
скриншот

Ця історія отримала широкий розголос після того, як у соцмережах з’явився ролик, на якому двоє чоловіків в однострої зупинилися на вулиці якогось населеного пункту. На відео один із чоловіків іде за котом, хапає тварину, після чого обидва сідають у машину і їдуть далі. У коментарях користувачі жартували, припускаючи, що територіальний центр комплектування «мобілізував» кота.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагував на вірусне відео – у відомстві спростували інформацію про викрадення кота їхніми військовослужбовцями та розцінили масові звинувачення як «ворожий наратив». У заяві ТЦК зазначили, що такі звинувачення «свідчать про важку світоглядну ваду нашого суспільства» та наголосили на небезпеці дезінформації для бойового духу й довіри до тих, хто комплектує війська.

У повідомленні також звернули увагу, що обидва чоловіки на відео в бойових сорочках, тоді як статутом центру комплектування така форма не передбачена, що, на думку відомства, додатково свідчить проти причетності ТЦК до інциденту.

Теги: Київщина тварини ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події вже працюють правоохоронці
На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней
7 вересня, 14:13
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
Досудове розслідування триває
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
8 вересня, 15:47
Наразі немає жодних доказів, що вірус Salt Gully може інфікувати людей
В Австралії виявлено новий вірус у кажанів
8 вересня, 19:31
Корови напали на подружжя в австрійських горах
У горах стадо корів затоптало подружжя туристів
6 вересня, 19:55
Один із магазинів мережі «Фора» потрапив у скандал через жорстоке поводження з безпритульною твариною
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження
16 вересня, 09:21
Медики госпіталізують постраждалого у лікарню
На Київщині 60-річний чоловік отримав поранення через падіння уламків дрона
18 вересня, 19:53
Проїзд у міських маршрутках тепер коштуватиме від 13 до 18 гривень залежно від напрямку
В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі
18 вересня, 08:39
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
30 вересня, 09:57

Новини

Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
Росіяни вночі били дронами по Київщині. В одному з районів сталася пожежа
Росіяни вночі били дронами по Київщині. В одному з районів сталася пожежа
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду
У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua