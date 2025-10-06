«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам

Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові

Кота Мурчика було вкрадено в одному із сіл Київщини

Кіт, якого буцімто «мобілізували» співробітники територіального центру комплектування в одному з сіл на Київщині, повернувся до господарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення у закритому сільському чаті.

Кота повернуто власникам скриншот

У мережі повідомлялося, що кота Мурчика вкрали в одному із сіл Київщини військовослужбовці, щоб подарувати дитині. Повідомляється, начебто чоловіки спочатку планували поїхати до притулку для тварин, але були напідпитку і вирішили викрасти кота «з вулиці». Стверджується, що викрадачі кота відмовлялися повертати Мурчика власникам, поки з групи мешканців села не видалять вже відоме відео, бо «скандал на пів села». А тим часом скандал через мережі розлетівся на всю країну.

Повідомлення у сільському чаті скриншот

Ця історія отримала широкий розголос після того, як у соцмережах з’явився ролик, на якому двоє чоловіків в однострої зупинилися на вулиці якогось населеного пункту. На відео один із чоловіків іде за котом, хапає тварину, після чого обидва сідають у машину і їдуть далі. У коментарях користувачі жартували, припускаючи, що територіальний центр комплектування «мобілізував» кота.

🐈😱У мережі з'явилося відео з людьми у військовій формі, які «мобілізували» чужого кота і поїхали з ним на машині



Користувачі припустили, що це могли бути співробітники ТЦК, проте в Київському обласному ТЦК і СП повідомили, що їхні співробітники кота не брали. pic.twitter.com/r0eJRtBVQf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2025

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагував на вірусне відео – у відомстві спростували інформацію про викрадення кота їхніми військовослужбовцями та розцінили масові звинувачення як «ворожий наратив». У заяві ТЦК зазначили, що такі звинувачення «свідчать про важку світоглядну ваду нашого суспільства» та наголосили на небезпеці дезінформації для бойового духу й довіри до тих, хто комплектує війська.

У повідомленні також звернули увагу, що обидва чоловіки на відео в бойових сорочках, тоді як статутом центру комплектування така форма не передбачена, що, на думку відомства, додатково свідчить проти причетності ТЦК до інциденту.